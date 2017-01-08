أستاذ عظام يقدم 5 نصائح ضرورية الوقاية من هشاشة العظام

كتبت أمل علام

قدم الدكتور ناجى سليم، أستاذ جراحة العظام بطب الأزهر، 5 خطوات للوقاية من هشاشة العظام، خلال مؤتمر الجمعية المصرية لتشوهات العمود الفقرى، برئاسة الدكتور يسرى الهوارى رئيس الجمعية وهى:

أولا: الاهتمام بالتغذية السليمة وتناول منتجات الألبان والأسماك، والبيض.

ثانيا: الاهتمام بممارسة الرياضة الخفيفة يوميا.

ثالثا: التعرض للشمس خاصة فى الصباح الباكر وقبل الغروب.

رابعا: استخدام المكملات الغذائية وتناول الكالسيوم وفيتامين "د" خاصة للمرضى الذين يتناولون الكورتيزون.

خامسا: الفحص الدورى المعملى لقياس الكالسيوم وفيتامين "د" وقياس كثافة العظام خاصة بعد انقطاع الطمث.