أستاذ عظام يقدم 5 نصائح ضرورية الوقاية من هشاشة العظام

>كتبت أمل علام
قدم الدكتور ناجى سليم، أستاذ جراحة العظام بطب الأزهر، 5 خطوات للوقاية من هشاشة العظام، خلال مؤتمر الجمعية المصرية لتشوهات العمود الفقرى، برئاسة الدكتور يسرى الهوارى رئيس الجمعية وهى:
أولا: الاهتمام بالتغذية السليمة وتناول منتجات الألبان والأسماك، والبيض.
ثانيا: الاهتمام بممارسة الرياضة الخفيفة يوميا.
ثالثا: التعرض للشمس خاصة فى الصباح الباكر وقبل الغروب.
رابعا: استخدام المكملات الغذائية وتناول الكالسيوم وفيتامين "د" خاصة للمرضى الذين يتناولون الكورتيزون.
خامسا: الفحص الدورى المعملى لقياس الكالسيوم وفيتامين "د" وقياس كثافة العظام خاصة بعد انقطاع الطمث.
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