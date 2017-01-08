«العمل» تصدر دليلاً إرشادياً لبرنامج حساب المواطن

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دليلاً إرشادياً يشرح آلية التسجيل والفئات المستحقة والأسئلة الشائعة لبرنامج حساب المواطن، والذي يهدف إلى رفع كفاءة توجيه البدل الحكومي إلى الأسر السعودية بشكل مباشر عبر منصة إلكترونية موحدة.
عن البرنامج
ما هو برنامج حساب المواطن؟
برنامج حساب المواطن هو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم بدل نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين.
متى سيطلق البرنامج؟
سيتم البدء باستقبال طلبات تسجيل المواطنين في مطلع فبراير ٢٠١٧، وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس بالمواطن.
من هم المستفيدون من حساب المواطن؟
ستكون الفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص، كما سيشمل أسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.
لماذا أنشئ برنامج حساب المواطن؟
أنشئ برنامج حساب المواطن لتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات المختلفة على الأسر السعودية المستحقة باعتبار أن الإصلاحات الاقتصادية قد تتسبب في عبء إضافي على بعض فئات المجتمع.
لماذا لا يستمر الدعم الحكومي للمنتجات على ما هو عليه بدلاً من تقديمه للمواطنين بتحويل نقدي؟ هل الدعم النقدي أفضل؟
إدراج الأسر غير السعودية وحاملي بطاقة التنقل في حساب المواطن
توفير الدعم بشكله السابق أتاح لجميع المستهلكين بلا استثناء الاستفادة منه ومن ضمنهم غير السعوديين وذوو الدخل المرتفع. كما أدى إلى التعامل مع جميع فئات المستهلكين بنفس الطريقة من غير التمييز بين احتياجات ذوي الدخل المحدود وذوي الدخل المرتفع، كما أدى إلى إفراط بعض المستهلكين في استهلاك المنتجات المقدمة، لذلك وبهدف إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة فسيتم توفيرها كبدل نقدي يحول مباشرة للمستحقين حيث تمثّل الحوالات النقدية المباشرة طريقة فعالة ومعتمدة عالمياً لتشجيع الادخار.
هل سيشمل البرنامج الأسر غير السعودية؟
يشمل أيضاً بعض الأسر غير السعودية كأولاد الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي وفئة حاملي بطاقة التنقل.
هل جميع الأسر السعودية على اختلاف دخلهم الشهري مشمولون بالبرنامج؟
سيكون البدل المالي مقدمًا للأسر ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
من في الأسرة سوف يحصل على البدلات؟
سيكون المتقدم بطلب التسجيل هو رب الأسرة وهو من سيحصل على البدل.
ما هو تعريف الأسرة؟ ولماذا يتم تقديم البدلات للأسر فقط؟
تعريف الأسرة: فرد مستقل المسكن أو مجموعة من الأفراد تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى (زوج، زوجة، ابن، بنت) ويقطنون في مسكن واحد، كما يندرج تحتهم جميع الأبناء غير المتزوجين والبنات غير المتزوجات في حال كانوا يقطنون في نفس المسكن. وتم اختيار الأسرة بدلاً من الفرد لتكون الوحدة الأساسية المستفيدة من البدل، نظراً لكونها الوحدة الاقتصادية الرئيسة في المجتمع السعودي. وقد يكون رب الأسرة ذكراً أو أنثى حسب الحالة.
التسجيل
كيف يمكنني التأكد من تقديم الوثائق اللازمة؟
البوابة الالكترونية توجه المتقدمين على البرنامج إلى الوثائق اللازمة بناء على هيكل الأسرة لإكمال الطلب. ويجب على المتقدم تحديث المعلومات من خلال البوابة في حال تغير حالة المتقدم.
ما هي آلية التقديم للبرنامج؟
ستكون البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج هي المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل والتواصل مع المستفيدين حيث يقوم رب الأسرة بإنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية، وتقديم المعلومات المطلوبة الخاصة به وبالتابعين له، والقيام بإرفاق المستندات اللازمة إن وجدت.
هل يمكنني التسجيل عبر المكاتب؟
لا يوجد مكاتب لاستقبال طلبات التقديم إنما تقتصر قنوات التقديم على البوابة الإلكترونية.
هل هناك تاريخ نهائي للتسجيل؟ ولو تأخرت في التسجيل هل يمكنني الحصول على أول صرف للبدلات؟
يبدأ التسجيل من فبراير ٢٠١٧، وبعد ذلك سيتم تقييم الاستحقاقية بشكل دوري وضمن فترة محددة كل شهر، ولكن ليس هناك تاريخ نهائي للتسجيل، وفي حال التسجيل في وقت لاحق والحصول على قرار الأهلية فإنه سيتم الحصول على البدلات مع الدفعة اللاحقة لصرف البدلات.
متى يتم صرف أول بدل؟
سيتم صرف أول بدل قبل تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه.
ماذا يعني الفرد المستقل؟
هو الذكر أو الأنثى «غير المتزوج» وتشمل: الأعزب، الأرمل، الأرملة، المطلق أو المطلقة، ويسكن في سكن مستقل ومنفصل عن مسكن رب الأسرة.
للاستفادة من برنامج حساب المواطن هل يتطلب تحديث البيانات الخاصة بالتسجيل بشكل دوري أو يكتفي بالتسجيل مرة واحدة؟ وكيف؟
يكتفى بالتسجيل لمرة واحدة، ولكن يجب على المتقدم تحديث بياناته في حالة تغيرها بشكل دوري.
ما هي متطلبات التسجيل بالموقع الإلكتروني الخاص بالبوابة؟
إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني وذلك بإدخال رقم الهوية، وتاريخ الميلاد ورقم الجوال، ثم يتم تعبئة الحقول المطلوبة في استمارة الطلب وتقديم الوثائق المطلوبة.
ماذا يحدث إذا لم يكن لدي هاتف جوال قبل التسجيل؟
يجب أن يكون للمتقدم هاتف جوال لغرض إرسال كلمة السر المؤقتة لمتابعة عملية التسجيل في البوابة.
هل يمكن لشخص ما أن يقوم بتعبئة وإرسال المعلومات المطلوبة لإكمال البيانات نيابة عني؟
لا يجوز لأي شخص بأن يقوم بتعبئة وإرسال المعلومات المطلوبة لإكمال البيانات بالانابة عن أي شخص آخر.
الأهلية
ماذا لو كنت غير مؤهل، ماذا سيقدم في البرنامج؟
يتم تقييم أهلية المستفيدين بشكل دوري، ويمكن إعادة التقديم بعد ثلاثة شهور.
هل الموظف والعسكري والمتقاعد (سواء كان ذكراً أو أنثى) مستحقاً للبرنامج؟
نعم، البرنامج لا يميز بين نوع الوظيفة والحالة الوظيفية في اتخاذ قرار الاستحقاق.
كيف يتم احتساب دخل الأسرة؟ كيف سيتم التحقق من دخل الأسرة؟
يعتبر دخل رب الأسرة هو الدخل الأساسي للأسرة السعودية وهي المبالغ من أي مصدر دخل دوري سواء كان شهرياً أم سنوياً، ويتم النظر حالياً في آلية معاملة دخل أفراد الأسرة الآخرين، ويتم التحقق من الدخل من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات، وأيضاً مقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.
هل يمكنني الحصول على البدل في حال كنت مستفيداً من برنامج الضمان الاجتماعي؟
نعم حيث سيتم إلحاق مستفيدي الضمان للبرنامج تلقائياً.
كيف أتحقق من أهليتي؟ وكيف سيتم احتساب الاستحقاق؟
يمكن للمواطن التأكد من أهليته من خلال البوابة الإلكترونية كما سيتم إرسال رسالة نصية للمسجلين لاخبارهم بحالة الأهلية. يتم احتساب الاستحقاق بناء على دخل الأسرة، وعدد أفراد الأسرة.
كيف ستكون آلية الاستحقاق للمواطنين في برنامج حساب المواطن؟
بعد تقديم الطلب، ستتم مراجعته من قبل فرق العمل، للتأكد من استكمال وصلاحية الوثائق المرفقة (في حال تم طلبها)، وسيتم إرسال رسالة نصية للمسجلين لإخبارهم بحالة الطلب، وكذلك من خلال البوابة، بعد قبول الطلب سيتم التحقق من البيانات المدخلة لحساب استحقاق الأهلية، ويمكن متابعة حالة الطلب من خلال البوابة الإلكترونية.
التظلم والشكاوى
ماذا أفعل إن لم تصلني البدلات وأنا مؤهل؟ ماذا افعل إن كانت قيمة البدلات خاطئة؟
سيكون هناك إجراء موضح على البوابة للتعامل مع هذه الحالات خطوة بخطوة، كما سيتم توفير مركز اتصال للتعامل مع مثل هذه الحالات.
هل يمكنني الاعتراض على قرار عدم الأهلية الصادر بحقي؟ وما الجهة المسؤولة عن تلقي الاعتراضات؟ وكيف اعترض؟
سيكون هناك إجراء موضح على البوابة للتعامل مع هذه الحالات خطوة بخطوة.
الدفع
ما هو شكل البدل الذي سوف يقدم في برنامج حساب المواطن؟
هو بدل نقدي يحول مباشرة إلى حساب المستفيد المستحق.
متى سيتم صرف مبالغ البدل للمستفيدين؟
سيتم صرف مبالغ البدل للمستفيدين قبل تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه.
هل سيتم تقييم الاستحقاق بشكل دوري؟
نعم، سيتم ذلك بشكل دوري.