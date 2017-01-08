«العمل» تصدر دليلاً إرشادياً لبرنامج حساب المواطن

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دليلاً إرشادياً يشرح آلية التسجيل والفئات المستحقة والأسئلة الشائعة لبرنامج حساب المواطن، والذي يهدف إلى رفع كفاءة توجيه البدل الحكومي إلى الأسر السعودية بشكل مباشر عبر منصة إلكترونية موحدة.

عن البرنامج

لماذا لا يستمر الدعم الحكومي للمنتجات على ما هو عليه بدلاً من تقديمه للمواطنين بتحويل نقدي؟ هل الدعم النقدي أفضل؟

أنشئ برنامج حساب المواطن لتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات المختلفة على الأسر السعودية المستحقة باعتبار أن الإصلاحات الاقتصادية قد تتسبب في عبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

ستكون الفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص، كما سيشمل أسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

من هم المستفيدون من حساب المواطن؟

سيتم البدء باستقبال طلبات تسجيل المواطنين في مطلع فبراير ٢٠١٧، وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس بالمواطن.

برنامج حساب المواطن هو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم بدل نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين.

ما هو برنامج حساب المواطن؟

إدراج الأسر غير السعودية وحاملي بطاقة التنقل في حساب المواطن

تعريف الأسرة: فرد مستقل المسكن أو مجموعة من الأفراد تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى (زوج، زوجة، ابن، بنت) ويقطنون في مسكن واحد، كما يندرج تحتهم جميع الأبناء غير المتزوجين والبنات غير المتزوجات في حال كانوا يقطنون في نفس المسكن. وتم اختيار الأسرة بدلاً من الفرد لتكون الوحدة الأساسية المستفيدة من البدل، نظراً لكونها الوحدة الاقتصادية الرئيسة في المجتمع السعودي. وقد يكون رب الأسرة ذكراً أو أنثى حسب الحالة.

ما هو تعريف الأسرة؟ ولماذا يتم تقديم البدلات للأسر فقط؟

سيكون المتقدم بطلب التسجيل هو رب الأسرة وهو من سيحصل على البدل.

من في الأسرة سوف يحصل على البدلات؟

يشمل أيضاً بعض الأسر غير السعودية كأولاد الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي وفئة حاملي بطاقة التنقل.

توفير الدعم بشكله السابق أتاح لجميع المستهلكين بلا استثناء الاستفادة منه ومن ضمنهم غير السعوديين وذوو الدخل المرتفع. كما أدى إلى التعامل مع جميع فئات المستهلكين بنفس الطريقة من غير التمييز بين احتياجات ذوي الدخل المحدود وذوي الدخل المرتفع، كما أدى إلى إفراط بعض المستهلكين في استهلاك المنتجات المقدمة، لذلك وبهدف إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة فسيتم توفيرها كبدل نقدي يحول مباشرة للمستحقين حيث تمثّل الحوالات النقدية المباشرة طريقة فعالة ومعتمدة عالمياً لتشجيع الادخار.

التسجيل

كيف يمكنني التأكد من تقديم الوثائق اللازمة؟

البوابة الالكترونية توجه المتقدمين على البرنامج إلى الوثائق اللازمة بناء على هيكل الأسرة لإكمال الطلب. ويجب على المتقدم تحديث المعلومات من خلال البوابة في حال تغير حالة المتقدم.

ما هي آلية التقديم للبرنامج؟

ستكون البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج هي المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل والتواصل مع المستفيدين حيث يقوم رب الأسرة بإنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية، وتقديم المعلومات المطلوبة الخاصة به وبالتابعين له، والقيام بإرفاق المستندات اللازمة إن وجدت.

هل يمكنني التسجيل عبر المكاتب؟

لا يوجد مكاتب لاستقبال طلبات التقديم إنما تقتصر قنوات التقديم على البوابة الإلكترونية.

هل هناك تاريخ نهائي للتسجيل؟ ولو تأخرت في التسجيل هل يمكنني الحصول على أول صرف للبدلات؟

يبدأ التسجيل من فبراير ٢٠١٧، وبعد ذلك سيتم تقييم الاستحقاقية بشكل دوري وضمن فترة محددة كل شهر، ولكن ليس هناك تاريخ نهائي للتسجيل، وفي حال التسجيل في وقت لاحق والحصول على قرار الأهلية فإنه سيتم الحصول على البدلات مع الدفعة اللاحقة لصرف البدلات.

متى يتم صرف أول بدل؟

سيتم صرف أول بدل قبل تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه.

ماذا يعني الفرد المستقل؟

هو الذكر أو الأنثى «غير المتزوج» وتشمل: الأعزب، الأرمل، الأرملة، المطلق أو المطلقة، ويسكن في سكن مستقل ومنفصل عن مسكن رب الأسرة.

للاستفادة من برنامج حساب المواطن هل يتطلب تحديث البيانات الخاصة بالتسجيل بشكل دوري أو يكتفي بالتسجيل مرة واحدة؟ وكيف؟

يكتفى بالتسجيل لمرة واحدة، ولكن يجب على المتقدم تحديث بياناته في حالة تغيرها بشكل دوري.

ما هي متطلبات التسجيل بالموقع الإلكتروني الخاص بالبوابة؟

إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني وذلك بإدخال رقم الهوية، وتاريخ الميلاد ورقم الجوال، ثم يتم تعبئة الحقول المطلوبة في استمارة الطلب وتقديم الوثائق المطلوبة.

ماذا يحدث إذا لم يكن لدي هاتف جوال قبل التسجيل؟

يجب أن يكون للمتقدم هاتف جوال لغرض إرسال كلمة السر المؤقتة لمتابعة عملية التسجيل في البوابة.

هل يمكن لشخص ما أن يقوم بتعبئة وإرسال المعلومات المطلوبة لإكمال البيانات نيابة عني؟