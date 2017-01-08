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ولي ولي العهد: لا حديث مع إيران قبل تغيير سياستها

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ولي ولي العهد: لا حديث مع إيران قبل تغيير سياستها ولي ولي العهد: لا حديث مع إيران قبل تغيير سياستها

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن المملكة لا تفكر في التفاوض مع إيران في ظل تمسك نظام الملالي بأيديولوجيته الإقصائية، والانخراط في الإرهاب، وانتهاك سيادة الدول الأخرى، وذلك في حوار مع مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، مؤكداً أن المملكة ستكون خاسرة إذا أقدمت على التعاون مع إيران ما لم تقم بتغيير نهجها.

وحول خطر التنظيمات الإرهابية، أوضح الأمير محمد بن سلمان أن وجود دول قوية بالمنطقة، مثل والأردن وتركيا، إضافةً إلى المملكة، يُبرهن على أنّه يمكن هزيمة كل جماعات العنف والتطرف، مشيراً إلى معاناة المملكة من الهجمات الإرهابية، ومنوهًا بالضربات الاستباقية لقوات الأمن المتمثلة في مكافحة الإرهاب ضد الإرهابيين في العديد من المدن والمراكز الحضرية، بما في ذلك جدة والخبر ومكة المكرمة، والرياض، والطائف، وينبع، واصفًا تلك المواجهات بأنها الأطول والأعنف ضد الإرهاب منذ تأسيس المملكة،

وحول العلاقات السعودية - الأميركية وقانون "جاستا"، قال ولي ولي العهد إن لديه ثقة في قدرة المسؤولين والمشرعين الأميركيين على التوصل إلى حل عقلاني بشأن القانون، وأكد سموه أن وصول رجل أعمال لسدة البيت الأبيض سيكون فرصة لعرض مشاركة الولايات المتحدة بمبادرة رؤية المملكة 2030، وأشار إلى سعيه لاستئناف الحوار الإستراتيجي بين البلدين.

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