اليمن: الجيش يعلن السيطرة على ذوباب

أعلن الناطق باسم قوات الجيش اليمني، أمس، تحرير عدد من المناطق والمواقع المهمة من قبضة الانقلابيين في محافظة تعز، وسط اليمن.

وقال العميد الركن عبده مجلي: «إنّ وحدات الجيش تمكنت من تحرير مديرية ذوباب بالكامل وتحرير جبال العمري»، مشيراً إلى أن الاشتباكات ماتزال مستمرة في معسكر العمري الواقع في ضواحي المديرية.

وكانت القوات الشرعية تمكنت أمس من استعادة السيطرة على مواقع عدة في منطقة ذوباب الساحلية التابعة لمحافظة تعز بعد مواجهات مع مليشيات الحوثي وصالح وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، وقالت مصادر عسكرية إن قوات الشرعية سيطرت على معسكر العمري وإن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مليشيات الحوثي وصالح وجرح آخرين فيما قتل ستة من قوات الشرعية بينهم ضابط كبير برتبة عميد وهو العميد ركن عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء ثالث حزم، وجرح عدد اخر.

إلى ذلك قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن: إن فريقها الميداني رصد 302 واقعة انتهاك في عموم محافظات الجمهورية خلال شهر ديسمبر الماضي.