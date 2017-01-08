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سفاح فلوريدا عاد من الخدمة العسكرية «شخصاً آخر»

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سفاح فلوريدا عاد من الخدمة العسكرية «شخصاً آخر» سفاح فلوريدا عاد من الخدمة العسكرية «شخصاً آخر»

لم يستبعد المحققون الاتحاديون عنصر الإرهاب خلف إطلاق مسلح النار بشكل عشوائي في منطقة استلام الحقائب المزدحمة في مطار فورت لودرديل بولاية فلوريدا ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى، ويسعى المحققون حاليا لاستكشاف كل الزوايا التي تتيح لهم معرفة الدوافع وراء العملية الدامية.

وقالت السلطات إنها احتجزت الأميركي استيبان سانتياجو -وهو جندي شارك في حرب العراق وحائز على أوسمة- وإنه خضع لاستجواب طويل، وقال جورج بيرو الوكيل الخاص المسؤول عن فرع مكتب التحقيقات الاتحادي في ميامي إن من المتوقع توجيه اتهامات له.

وقال بيرو: إن المحققين لا يستبعدون عنصر الإرهاب كسبب للهجوم ويراجعون تحركات المشتبه به في الآونة الأخيرة. وأضاف "سنحاول سبر كل الزوايا لتحديد الدافع وراء هذا الهجوم". وسانتياجو جندي وفني هندسي ونال ستة أوسمة قبل نقله إلى صفوف الاحتياط غير العامل في أغسطس. ونقلت (إم.إس.إن.بي.سي) عن إحدى قريباته قولها إنه عاد من الخدمة "شخصا آخر".

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