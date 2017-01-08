بلال أسد: «بنك الإمارات للطعام» أصل الدين

أثنى فضيلة الشيخ بلال أسد الداعية الإسلامي المقيم في استراليا على مبادرة بنك الإمارات للطعام التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

مبادرة

وقال فضيلة الشيخ بلال أسد أن مبادرة بنك الإمارات للطعام هي أصل الدين، فهي تحمل إلى جانب بعدها الإنساني معاني ودلالات إيمانية قوية انطلاقاً من قوله تعالى: «ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً»، واقتداء بنهج رسوله الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ عندما قال: «خياركم من أطعم الطعام».

وأكد أن هذه المبادرة تعد مبادرة عظيمة في السخاء والعطاء والحس الإنساني وهي السمة التي عرف بها شعب الإمارات على مر الأيام وتمسّك بها وتوارثها جيلاً بعد جيل، فهي ممارسة يوميّة وجزء أصيل في حياة أبنائه.جاء ذلك خلال محاضرة دينية ألقاها أسد مساء أمس الأول بعنوان (أولويات في الإسلام) حضرها حشد جماهيري كبير من الوفود والجاليات من الرجال والنساء، من زوار ملتقى زايد بن محمد العائلي، بمنطقة الخوانيج الأولى، التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

فاتحة خير

ولفت إلى أن المبادرة جاءت لتكون فاتحة خير لعام الخير، ولتؤكّد استمرار نهج الخير الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، فدولة الإمارات عودتنا دائماً أنها يد تمتد لتبني الأمجاد ويد تمتد لتساعد كل محتاج.

وفي ختام المحاضرة كرم عادل جمعة مطر مدير إدارة الخدمات الدينية بالدائرة فضيلة الشيخ بلال أسد وأهداه شكر وتحيات الدائرة.