«الإمارات للشباب» يناقش خطة عمل 2017 وإنجازات 2016

عقد مجلس الإمارات للشباب أول اجتماعاته للعام الجديد 2017 الخميس الماضي، برئاسة معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيسة المجلس، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل العام الجديد، وإنجازات 2016.

وافتتحت المزروعي الجلسة بالترحيب بالأعضاء، مثمنة ما بذلوه من جهد خلال العام الماضي، والذي كان له بالغ الأثر في تمكن المجلس من الوقوف على أبرز تطلعات الشباب واحتياجاتهم، والعمل على تذليها وتحقيق خطة عمله في 2016 في ظل الدعم الكبير، الذي يلقاه من قيادتنا الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، داعية إياهم إلى بذل المزيد من الجهود، وطرح الأفكار الخلاقة والمبتكرة ترجمة لرؤية حكومة الإمارات، التي تولي الشباب أهمية خاصة إيماناً منها بطاقاتهم وقدرتهم على خدمة وطنهم، في ظل ما يتحلون به من صفات قيادية ومقدرات علمية، يزينها حب الولاء والانتماء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.

خدمة الوطن

وثمنت المزروعي إعلان صاحب السمو رئيس الدولة 2017 عاماً للخير، وتعيينها رئيسة للجنة محور «خدمة الوطن»، وإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «بنك الإمارات للطعام»، داعية أعضاء المجلس إلى بلورة رؤية قيادتنا الرشيدة في خدمة الوطن والعمل الإنساني والتفاعل مع العام، من خلال وضع خطة، تضمن مشاركة الشباب في فعالياته.

وقالت معاليها مخاطبة إياهم: «الخير بدأ مع زايد الخير، وزاده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عطاء، وأغنته مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الإنسانية، وعيال زايد عليهم التحلي بصفاته، لنثبت للعالم أجمع أن غرس قيادتنا الرشيدة أينع قيادات شابة محبة للخير والعطاء، وواجبنا والمسؤولية الملقاة على كاهلنا، وتحفيز الشباب على العطاء والارتقاء بقدراتهم، لنكون على حق مجلساً، يمثلهم ويوصل صوتهم، ويردد صدى تطلعاتهم».

حكومة المستقبل

وأكدت معاليها أن الثقة التي أولتها قيادتنا الرشيدة لشباب الوطن، واختيارهم ليكونوا داعماً رئيساً في عمل حكومة المستقبل، وتمكينهم وطاقاتهم لخدمة الوطن والمساهمة في تنميته يزيد من مسؤولياتنا، ويتطلب منا تضافر الجهود، خلال الفترة المقبلة، لتحقيق رؤية قيادتنا، وتطلعات شباب وطننا، وذلك من خلال تفعيل مشاركتهم الريادية في المجتمع وفي مختلف القطاعات، وتمثيلهم خير تمثيل في المحافل المختلفة، والعمل بروح الفريق الواحد لتمكين الجيل الحالي والقادم من صناعة المستقبل والعمل بأدواته.

وتضمنت أجندة الجلسة استعراض ومناقشة ما تم طرحه من مبادرات، وما حقق من أهداف ومناقشة خطة عمل المجلس في 2017 ،مؤكدة معاليها ضرورة وضع خطة عمل، تتوافق مع التوجهات المستقبلية في الدولة، والمضي قدماً في تحديد التحديات، التي تواجه الشباب واقتراح الحلول والبرامج المناسبة بشأنها، مع بذل المزيد من الجهود لتفعيل المشاركة الإيجابية للشباب في المجتمع.

مؤهلات

يضم مجلس الإمارات للشباب في عضويته مجموعة من الشباب الإماراتي، الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً، وهم من ذوي المؤهلات المتنوعة والاهتمامات ما بين العمل في قطاعات الحكومة المختلفة والقطاع الخاص، والأدب والثقافة، وإدارة الإعمال، إضافة إلى العمل في مهن متخصصة مثل العمل في المفاعل النووي الإماراتي.