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12.5 ألف ساعة تنجزها جمعية الإمارات للتطوع العام الماضي

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12.5 ألف ساعة تنجزها جمعية الإمارات للتطوع العام الماضي 12.5 ألف ساعة تنجزها جمعية الإمارات للتطوع العام الماضي

أكدت سحر أحمد العوبد رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتطوع، أن عدد متطوعي الجمعية المشاركين في مختلف الفعاليات خلال العام الماضي بلغ 2817 متطوعاً، شاركوا في أكثر من 80 فعالية، وقضوا 12 ألفاً و500 ساعة تطوعية في أنشطة متنوعة منها الرياضية والاجتماعية والثقافية وغيرها مع مختلف مؤسسات الدولة من القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت العوبد أن الإحصائيات أظهرت أن أكثر عدد الساعات التطوعية كانت في شهر يونيو الماضي بواقع 3751 ساعة شارك بها 1575 متطوعاً، مما يشير إلى أن أكثر الساعات ظهرت خلال مشاركة المتطوعين في تنظيم الفعاليات والأنشطة الرمضانية.

ورحبت العوبد بإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عاماً للخير.

وأشارت إلى أن المسؤولية المجتمعية وليدة لمتطلبات التنمية المستدامة والشراكة في التنمية الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص، لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بهدف إيجاد ودعم برامج اجتماعية واقتصادية وثقافية مستدامة مستقاة من الاحتياجات والأولويات الوطنية، ونحن في دولة الإمارات ترعرعنا على الخير والعطاء.

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