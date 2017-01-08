«هيئة آل مكتوم» تفتتح «نحن معكم» دعماً للمعاقين

افتتحت هيئة آل مكتوم الخيرية أمس، وبحضور ورعاية الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء الهيئة، فعاليات الدورة الخامسة من ملتقى «نحن معكم» بكايت بيتش أم سقيم 1 بدبي، والذي يستمر حتى 13 يناير، وبمشاركة مراكز وأندية ذوي الإعاقة ومؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما أطلقت الهيئة كذلك موقعها الإلكتروني الجديد تزامناً مع الملتقى.

وتقدم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، خلال افتتاحه الفعاليات، بأسمى آيات التقدير والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على إطلاق عام 2017 «عام الخير»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رعايته لهذه المبادرة، وإطلاقه بنك الإمارات للطعام، التي تؤكد نهج القيادة الرشيدة الداعمة دائماً للعمل الخيري والإنساني داخلياً وخارجياً.

وأضاف أن الملتقى يصب في تلك الجهود، والتي تأتي برعاية وتوجيه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، لدعم ذوي الإعاقة ودمجهم وإشراكهم في المجتمع، للارتقاء بقدراتهم، وتحقيق السعادة، ورسم البهجة على وجوههم.

دمج مجتمعي

من جهته قدم محمد عبيد بن غنام الأمين العام للهيئة الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، رئيس مجلس الأمناء على رعايتهما لكل فعاليات وأنشطة الهيئة داخل الدولة وخارجها.

وأضاف أن الملتقى يعمل من خلال فعالياته وأنشطته على مساعدة ودمج هذه الشريحة المجتمعية المهمة، في المجتمع كونهم أفراداً منتجين ومتكاملين ومتفاعلين مع المجتمع المحيط بهم، مشيراً إلى أن عملية الدمج الاجتماعي، التي توليها الهيئة اهتماماً كبيراً تتوازى مع الجهود المبذولة في ما يخص مشاريع الهيئة في الدمج التعليمي.

وأشار إلى أن إطلاق موقع الهيئة الإلكتروني جاء تزامناً مع هذه الاحتفالية، خاصة أنه سيقوم بربط الهيئة بقواعدها ومؤسساتها التعليمية في القارتين الأوروبية والأفريقية، والتي تديرها الهيئة إدارة مباشرة، من خلال مكاتبها هناك، موضحاً أن الموقع يحتوي على برامج وفعاليات الهيئة في تلك الدول والربط الإعلامي لتلك المؤسسات من خلال الإصدارات الصحافية للهيئة، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر وانستغرام، وأن هذه الخطوة من شأنها جعل الهيئة بمؤسساتها أوروبياً وأفريقياً على تواصل دائم مع المهتمين والمستفيدين.

وشكر بن غنام رعاة الملتقى، الذين قدموا خدمات مميزة للمشاركين، وشملت مؤسسة دبي للإعلام وصحيفتي «البيان» و«الإمارات اليوم»، وبلدية دبي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجميع الداعمين لأنشطة الهيئة داخلياً وخارجياً.

اهتمام كبير

وقالت سميرة محمد مديرة إدارة الاتصال الإعلامي بالهيئة: هناك اهتمام كبير يولونه لمساعدة ذوي الإعاقة بالإمارات من خلال توفير برامج الدعم والمشاريع، التي تساعدهم على الاعتماد على أنفسهم فضلاً عن دمجهم مجتمعيا، لافتة إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني سيسهم بشكل كبير على التواصل مع الشركاء والتعريف بخدمات الهيئة للوصول إلى شرائح مستفيدة أكبر.

وأوضح عمير بن عمير الرميثي رئيس قسم الرعاية الاجتماعية بهيئة تنمية المجتمع، أن هناك مجموعة من كبار السن التابعين للهيئة يشاركون بالملتقى بمجموعة من الفعاليات، للاستفادة من خبراتهم، ومعارفهم التراثية، مشيراً إلى أن الملتقى يمثل بوابة مهمة تعكس الاهتمام الكبير بشرائح المجتمع المختلفة من قبل الهيئة. وذكرت عفراء الرميثي من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن المشاركة تأتي دعماً للمبادرات والمشاريع الوطنية، التي من شأنها إفادة المستفيدين، مشيرة أنهم يشاركون كونهم داعماً وراعياً رئيساً للسنة الثانية، وذلك لتعزيز كل الجهود في هذا الاتجاه.

جهود كبيرة

يعتبر ملتقى «نحن معكم» حدثاً سنوياً، يتبادل فيه المشاركون أفضل الممارسات في مجالات الدعم الأسري، من أجل تمكين ذوي الإعاقة خاصة أن هذه الدورة تحمل الجديد من ازدياد عدد المشاركين من مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاركة المسنين من هيئة تنمية المجتمع بدبي ومجلس دبي الرياضي، الذي سيقدم ورش عمل وبرامج تعليمية لذوي الإعاقة، فضلاً عن مشاركة أعداد كبيرة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، التي توفر فرصاً لتأهيل ذوي الإعاقة.