سيف بن زايد يحضر أفراح الشامسي والسالمي

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقامه المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بمناسبة زفاف نجله ناصر إلى كريمة سلطان سالم السالمي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بميدان الاحتفالات بمركز العين للمؤتمرات، عدد من شيوخ ووجهاء وأعيان القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين ومعالي الوزراء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقضائي، وحشد كبير من المدعوين والأهل والأصدقاء. وقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، التهاني والتبريكات إلى العريس ووالده وإخوانه، وإلى والد العروس وإخوانها، سائلاً الله عز وجل أن يكلل للعروسين بحياة سعيدة موفقة، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.