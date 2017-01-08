الحوار الوطني تقدم "تبيان للوقاية من التطرف" بعنيزة

تعرفت المتدربات على المفاهيم ذات العلاقة بالتطرف

نظم قسم التدريب التربوي بمحافظة عنيزة بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني البرنامج التدريبي "تبيان في الحوار الفكري للوقاية من التطرف"، وذلك ضمن الخطة المعدة لحملة "وطننا أمانة" المبنية على تعميم صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم، وتفعيلاً لأهداف اللجنة الدائمة للتوعية الفكرية "حصانة".

ويهدف البرنامج التدريبي الذي ضم فيه 85 مشاركة في مجموعتين إلى تنمية قدرات المتدربات في الوقاية من التطرف من الناحية المعرفية والمهارية والوجدانية، واشتمل البرنامج التدريبي "تبيان" على عدد من الأهداف التي يأتي في مقدمتها، تعريف التطرف والمتطرف ومفاهيم أخرى ذات علاقة، إضافة لاستنباط الموقف الشرعي من التطرف، وتحليل مكوناته وأسباب نشوئه، وتقويم دور مؤسسات التنشئة في الوقاية منه، واستنتاج مخاطر وأضرار التطرف مع بيان خصائص ومهارات التفكير الناقد، واستعراض دور المملكة الريادي في الحد من التطرف ومحاربة هذا الفكر الضال والمنحرف.

كما شهد البرنامج تطبيقات عملية حول مهارات وخصائص التفكير الناقد تضمنت حوارا مع متطرف بما يظهر المتناقضات في فكره، وفي السياق ذاتها استعرضت المشاركات في البرنامج التدريبي دور المملكة الريادي في الحد من التطرف والوسائل التي يمكن استخدامها للحد من التطرف في صفوف الشباب.