"سواعد" تدشن مقرها الجديد بالخبر

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية فيصل عبدالله فؤاد عن توظيف 37 من ذوي الإعاقة لإدارة عمل الجمعية، التي تعتمد في عملها على موظفين من أصحاب الإعاقات الحركية، وتقدم لإخوانهم المعوقين والمعوقات خدمة متخصصة في الإعاقة الحركية في شتى المجالات سواء في المجالات الاجتماعية أو الثقافية أو التوعوية أو الرياضية.

وقال بعد تدشينه مقر الجمعية بالخبر: "هناك جمعيات خيرية لمختلف الإعاقات في كل أنحاء المملكة، إلاّ أنّ بعضها لم تحقق مستوى الفائدة المرجوة، في تطوير حالة المعوق العلاجية والتأهيلية والتدريبية ومن ثم التوظيفية، وهذا ما جعلنا في جمعية نركز ونقنن تخصصنا في إعاقة معينة"، مؤكّداً أنّ نسبة السعودة في الجمعية تبلغ 100%، مشيراً إلى أنّ هناك عدداً كبيراً من الموظفات من ذوات الإعاقة الحركية وهنّ جامعيات في تخصصات على مستوى عال، مبيناً أن الإعاقة الحركية ليس شرطاً أن يكون المعاق على كرسي متحرك بل إن الإعاقة تشمل حالات أخرى مثل بتر اليد أو الرجل أو قصر في إحدى الأرجل أو غيرها من الحالات الحركية.