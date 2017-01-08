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سيف بن محمد ونهيان بن مبارك يحضران أفراح الظاهري

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سيف بن محمد ونهيان بن مبارك يحضران أفراح الظاهري سيف بن محمد ونهيان بن مبارك يحضران أفراح الظاهري

حضر سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة الحفل الذي أقامه عبدالله سرور بن شهوان الظاهري بمناسبة زفاف نجله سرور إلى كريمة عبدالله سعيد البادي الظاهري.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في مركز العين للمؤتمرات والاحتفالات، الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات ولفيف من الأهل والأصدقاء.

تخلل الحفل فقرات وأهازيج من التراث الشعبي ابتهاجاً بالمناسبة.

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