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ملاك أقدم القرى التراثية بنجران يبادرون بترميمها

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بادر مُلّاك إحدى أقدم القرى التراثية في منطقة نجران بترميم مبانيها التي شملت عدداً من القصور والبيوت الطينية.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صالح آل مريح، أن القرية الواقعة في حي القابل تعد من أقدم القرى بنجران وتضم أكثر من 30 قصراً وبيتاً طينياً، حيث يقوم أصحابها بعمليات ترميمها وتجديدها وتهيئتها، بهدف الحفاظ على التراث المحلي، تماشياً مع جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرامية إلى الحفاظ على التراث الوطني للمملكة.

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الملاك يسعون إلى الحفاظ على التراث المحلي

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عمليات الترميم تشمل 30 قصراً وبيتاً طينياً

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