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محمد بن زايد يدعم مؤسسة محمد الخامس بـ10 ملايين دولار

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محمد بن زايد يدعم مؤسسة محمد الخامس بـ10 ملايين دولار محمد بن زايد يدعم مؤسسة محمد الخامس بـ10 ملايين دولار

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دعماً مالياً لمؤسسة محمد الخامس للتضامن قدره 10 ملايين دولار.

وأصدرت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التي يرأس مجلس إدارتها الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بياناً قالت فيه إنها تلقّت بكل اعتزاز دعماً مالياً كريماً من سموه مقداره 10 ملايين دولار، بما يعادل 100 مليون و350 ألف درهم مغربي، دعماً للمشاريع الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة.

 وأضافت أن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة يقدمون خالص شكرهم لسموه على هذه اللفتة الكريمة. وتأتي المبادرة في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين قيادةً وشعباً، وتعاونهما في مختلف المجالات، وخاصة الأعمال الإنسانية.

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