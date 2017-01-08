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إنشاء نادي «نبراس» في جامعة الفيصل للتوعية بأضرار المخدرات

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إنشاء نادي «نبراس» في جامعة الفيصل للتوعية بأضرار المخدرات إنشاء نادي «نبراس» في جامعة الفيصل للتوعية بأضرار المخدرات

أعلن رئيس جامعة الفيصل د. محمد آل هيازع عن إنشاء ناد باسم "نبراس" الرياضي، حرصا من جامعة الفيصل على رفع المستوى الوقائي ضد آفة المخدرات من الطلاب والطالبات، وأشاد بهذا المشروع الوطني للوقاية من المخدرات وبرامجه الثمانية التي تخاطب الجميع في برامجها.

جاء ذلك خلال رعايته الملتقى التثقيفي في بيئات التعليم الجامعي الذي أقيم بمقر الجامعة، بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية ورئيس مجلس إدارة مشروع "نبراس" الخبير الدولي في الأمم المتحدة في مجال مكافحة المخدرات الأستاذ عبدالإله بن محمد الشريف والسادة منسوبي الجامعة من العمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

وناشد آل هيازع أبناءه من الطلاب والطالبات تفعيل دورهم الوقائي والمجتمعي ونقل الرسالة التوعوية الثقافية ضد آفة المخدرات وأخطارها بين أقرانهم داخل الجامعة وخارجها.

من جهته، أكد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية ورئيس مجلس إدارة مشروع "نبراس" الأستاذ عبدالإله بن محمد الشريف، أن آفة المخدرات ازداد انتشارها في كافة دول العالم وهذا ما يؤرق المجتمعات والشعوب لأضرار هذه الآفة على الفرد والأسرة والمجتمع.

«نبراس» يكرم د. آل هيازع

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