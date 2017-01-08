فيصل بن بندر وعدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال يعزون أسرة السويلم

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازيه لأسرة السويلم في وفاة والدهم الشيخ محمد العلي السويلم، رحمه الله، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، جاء ذلك خلال زيارة سموه لمقر العزاء في منزل ابن الفقيد م. علي السويلم، حيث كان في استقبال سموه الأستاذ محمد بن فهد بن سويلم والأستاذ علي سليمان السويلم وكيل إمارة منطقة القصيم سابقاً وأبناء الفقيد وأفراد الأسرة. وتحدث سمو أمير الرياض عن مناقب الفقيد وأعماله الخيرية ومنجزاته في محافظة البكيرية ونوه سموه بما قدمه الفقيد رحمه الله من أعمال خيرية على مستوى منطقة القصيم والمملكة.

من جهته عبر م. علي السويلم نيابة عن الأسرة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على هذه الزيارة الكريمة التي لها الأثر الأكبر في تخفيف مصابهم، موضحاً أن هذا ليس مستغرباً من سموه -يحفظه الله- فهو دائماً مع إخوانه وأبنائه المواطنين في هذه المنطقة بالسراء والضراء والأحزان والأفراح، سائلين الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته ويحفظه من كل مكروه.

من جهة ثانية قدم عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال واجب العزاء في وفاة الشيخ محمد العلي السويلم يرحمه الله.

وعبر المعزون عن خالص مواساتهم لأبناء الفقيد داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

ومن جانبهم تقدم ذوو الفقيد بالشكر لكل من واساهم في فقيدهم ما كان له بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين أعماله.

أمير الرياض والأمير نواف بن سعد يقدمان التعازي

سموه يواسي أحفاد الشيخ محمد العلي السويلم - رحمه الله - (عدسة/ يحيى الفيفي)

الأمير فيصل بن بندر وحديث مع الزميل حمود الرميح

الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل والشيخ إبراهيم الأومير

الأمير فهد بن محمد والأمير سعود بن فيصل بن مشعل

محمد بن سويلم وعبدالله العثيم

الشيخ منصور المالك وعبدالله النعيم

م. علي السويلم يتلقى التعازي من الشيخ الحديثي

محمد بن سويلم وعلي السويلم وإبراهيم الزويد وعبدالرحمن العلولا

م. علي السويلم يتلقى التعازي

جانب من المعزين

موسى الزويد والخليفي

توافد المعزين لمجلس عائلة السويلم