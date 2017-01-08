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ولي العهد يشكر «عواجي» على ما أظهره من بسالة وإقدام

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ولي العهد يشكر «عواجي» على ما أظهره من بسالة وإقدام ولي العهد يشكر «عواجي» على ما أظهره من بسالة وإقدام

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله-، اتصالاً هاتفياً أمس، بالعريف جبران جابر عواجي، الذي يتلقى العلاج بمستشفى قوى الأمن بالرياض، إثر تعرضه لإصابة خلال مشاركته في مداهمة وكر إرهابي كان يختبئ فيه المطلوب للجهات الأمنية طايع بن سالم بن يسلم الصيعري.

واطمأن سموه خلال الاتصال على حالته الصحية والرعاية الطبية التي يتلقاها، ونقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ودعواته له بالشفاء العاجل، مثنياً سموه بالجهود الأمنية التي بذلها هو وزملاؤه في أداء واجبهم الأمني، وما أظهروه من بسالة وإقدام عرف بها رجل الأمن السعودي، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة إلى ميدان العز والشرف.

مما يذكر أن العريف جبران جابر عواجي، كان من رجال الأمن الذين شاركوا صباح أمس السبت، في مداهمة منزل بحي الياسمين كان المطلوب للجهات الأمنية طايع بن سالم بن يسلم الصيعري، يختبئ فيه مع شخص آخر يدعى طلال بن سمران الصاعدي، قبل أن تتم مداهمتهما وتبادل إطلاق النار معهما، مما نتج عنه مقتلهما.

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