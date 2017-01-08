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ضبط 3 أطنان ملح مجهولة المصدر قبل ترويجها بالأسواق بقنا

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ضبط 3 أطنان ملح مجهولة المصدر قبل ترويجها بالأسواق بقنا ضبط 3 أطنان ملح مجهولة المصدر قبل ترويجها بالأسواق بقنا

>قنا – وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أطنان ملح مجهولة المصدر قبل ترويجها بالأسواق بحوزة صاحب مطحن خلال حملة شنها ضباط مباحث بمديرية الأمن، لضبط المتلاعبين بالأسواق بالمحافظة، وبائعى السلع المجهولة.

وكان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا يفيد ضبط (عماد.ه) 52 سنة صاحب مطحن ملح، ومقيم بمركز نقادة لحيازته 3 أطنان ملح مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

وبمناقشة المتهم أمام العميد محمد هندى مدير المباحث، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار فى السوق السوداء، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.


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مصر 365

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