النمنم: 92.5% من ميزانية الوزارة مرتبات ونصيب المواطن من الثقافة 185 قرشا

كتب إبراهيم حسان

قال حلمى النمنم، وزير الثقافة، إن 92.5% من ميزانية الوزارة تنفق فى مرتبات وأجور العاملين بها، مشيرا إلى أن ميزانية ما يذهب للنشاط الثقافى لدى الوزارة 160 مليون جنيه، بما يعادل 185 قرشا لكل مواطن فى مصر.

وأكد حلمى النمنم، على أن مواجهة التطرف والتشدد ليس من مسئولية الأجهزة الأمنية فقط، ولكن مسئولية جهات عديدة على رأسها وزارة الثقافة المصرية.

وأشاد النمنم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية cbc، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكاتدرائية أمس الأول وإعلانه بإنشاء كنيسة ومسجد بالعاصمة الإدارية فى آن واحد، معتبر ما فعله الرئيس مواجهه للتشدد والتطرف، لاسيما أنه فى أحد أقوال التشدد والتطرف "لا يجوز بناء كنائس".