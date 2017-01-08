دراسة جديدة: السجائر الإلكترونية تقتل الحيوانات المنوية

نهى طارق

وجدت نتائج دراسة جديدة أن السجائر الإلكترونية تلحق الضرر بالحيوانات المنوية، من خلال المواد الكيميائية السامة ذات النكهات المختلفة الموجودة فى هذه السجائر، ونشرت نتائج هذه الدراسة فى مجلة ساينس العلمية.

كما أن هذه الدراسة ألقت الضوء على العلاقة بين السجائر الإلكترونية ذات نكهة القرفة وقلة خصوبة الرجال وبطء حركة الحيوانات المنوية لديهم، فركزت هذه الدراسة على كيفية قتل المواد الكيميائية فى هذه السجائر لخلايا الخصية، والتى تساعد على إنتاج الحيوانات المنوية.

وقال معد الدراسة الدكتور هيلين أونيل، الذى قدم نتائج هذا البحث فى مؤتمر الخصوبة البريطانية، إنه من المعروف أن السجائر قد تلحق الضرر بخصوبة الرجال وتتلف الحمض النووى الموجود فى الحيوانات المنوية، بينما يتم الترويج عن السجائر الإلكترونية كبديل صحى للتدخين.

ويقول الباحثون إن هذه المواد المنكهة الموجود داخل بخار الهباء الجوى الذى يتم نفخها فى الأجهزة الإلكترونية، والتى يتم تسخينها إلى 300C تحتوى على مواد كيميائية تسبب السرطان بما فى ذلك الفورمالديهايد.

وقال باحثو هذه الدراسة إن علماء من جامعة سالفورد وجدوا أن المنكهات فى هذه السجائر تتلف الرئتين عن طريق تدمير خلايا الشعب الهوائية.

وأضاف معد هذه الدراسة أن السجائر الإلكترونية تحتوى على مادة تسمى "الكومارين" وهى من أخطر السموم والمواد الكيميائية على جسم الإنسان، خاصة الرجال فهى تتلف الحيوانات المنوية.

وقال الباحثون إن هناك 7000 نكهة مختلفة من السجائر الإلكترونية وأشهرها القرفة والكريز، وتحتوى جميعها على البروبيلين جليكول وهو سائل عديم الطعم يستخدم فى إنتاج البخار.

فى هذه الدراسة تم أخذ عينات من الحيوانات المنوية من 30 رجلا واختبارها مع تركيز مع تسجيل معدلات استهلاكهم لها، والبحث فى 20 عبوة سائلة من تسع نكهات من السجائر الإلكترونية منها الكريز والفراولة والنعناع والفانيليا التى تم شراؤها من المحلات التجارية والصيدليات والإنترنت. فوجد الباحثون أن الحيوانات المنوية التى تعرضت إلى أعلى تركيز من منكهات السجائر الإلكترونية أصبحت تنتقل ببطء شديد، خاصة الرجال الذين يستخدموا السجائر الإلكترونية بنكهة القرفة.