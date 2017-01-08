العثور على جثة شخص منتحر داخل شقة برأس البر بدمياط

دمياط معتز الشربينى

تلقى رجال مباحث رأس البر، بلاغا من الأهالى يفيد بانبعاث رائحة كريهة من أحد الشقق بشارع 57، وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ الرائد احمد ربيع رئيس مباحث رأس البر، وتم العثور على جثة لشخص منتحر، ويدعى محمد صلاح حسين من مركز المنصورة عامل بمحل فى رأس البر.

وتبين من المعاينة، أنه قام بشنق نفسه فى مروحة السقف وتبين من تحريات رجال المباحث، لافتًا إلى أنه كان يعانى من أزمة نفسية منذ فترة، وكان يفكر فى الانتحار للتخلص من حياته.

جارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للمباشرة التحقيق.