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وصول طاقم حكام مباراة مصر وتونس مطار القاهرة

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وصول طاقم حكام مباراة مصر وتونس مطار القاهرة وصول طاقم حكام مباراة مصر وتونس مطار القاهرة

>كتب أحمد حمادة

وصل مطار القاهرة مساء اليوم السبت طاقم تحكيم إماراتى بقيادة حكم النخبة الدولى يعقوب الحمادى لإدارة المباراة الودية التى تجمع المصرى بنظيره التونسى غدا الأحد على استاد القاهرة الدولى، فى إطار استعدادات المنتخبين لخوض كأس أمم أفريقيا ويساعد الحمادى جاسم عبد الله، وأحمد الراشدى، وجاء اختيار الطاقم الإماراتى بناء على طلب الاتحاد المصرى لكرة القدم.

 

وفى نفس السياق وصل باقى طاقم الإخراج البرتغالى الجنسية الذى اختير لنقل مباراة منتخبى وتونس المقرر لها مساء غدا الأحد ، قادما من العاصمة الإسبانية مدريد على متن رحلة مصر للطيران. 

 

 


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مصر 365

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