سموحة يضم "عاصم المقاصة" لتدعيم الجبهة اليمنى

كتب محمد عراقى ومحمد الجزار

نجح مسئولو نادى سموحة فى ضم عاصم سعيد لاعب مصر المقاصة بداية من شهر يناير الجارى، من أجل تدعيم الجبهة اليمنى فى صفوف الفريق السكندرى.

وحصل الظهير الأيمن لظهير الفريق الفيومى على الاستغناء الخاص به بعد موافقة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الفيومى على رحيل اللاعب لعدم الحاجه الفنية اليه نظرا لوجود البديل فى صفوف الفريق الفيومى مثل حسين الشحات الذى يشارك بصفة أساسية فى هذا المركز. وتلقى ظهير أيمن المقاصة عرضين من سموحة وانبى ولكن المقابل المادى الأعلى من الفريق السكندرى حسم الصفقة لصالحه.