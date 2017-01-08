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بعد تصريحات "مرتضى".. إسلام جمال يوضح: أخطرت جهاز الزمالك بسبب الغياب

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بعد تصريحات "مرتضى".. إسلام جمال يوضح: أخطرت جهاز الزمالك بسبب الغياب بعد تصريحات "مرتضى".. إسلام جمال يوضح: أخطرت جهاز الزمالك بسبب الغياب

>كتب عمرو جاب الله

أكد إسلام جمال مدافع الزمالك، أنه أرسل رسالة لمسئولى الكرة بالنادى الأبيض بأنه سوف يغيب عن مران السبت، بعد تعرضه لنزلة برد شديدة، موضحاً أن غيابه لسبب طبى وليس تمردا على ناديه.

 

كان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، قد توعد الثنائى إسلام جمال ورمزى خالد لاعبى الفريق بعد غيابهما عن مران السبت، قائلاً: "هتبطل كورة يا إسلام جمال وهبطلك كورة يا رمزى خالد على إيدى، الثنائى تغيبا عن مران الزمالك أمس بدون إذن، ورفعت تأخر ولكنه اعتذر بسبب طيارة الجونة".

 

وشدد مرتضى منصور فى تصريحات عبر موقع النادى الرسمى، على أن الثنائى ستكون عواقبهما وخيمة بسبب غيابهما عن تدريبات الفريق دون إبداء أية أسباب أو إخطار الجهاز الفنى وأوضح إسلام جمال فى تصريحات خاصة أنه أخطر جهاز الفريق الأبيض.

 


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