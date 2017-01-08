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المقاصة عن عودة الشيخ وبيع سامى للأهلى: "مصلحته مش أهم مننا"

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المقاصة عن عودة الشيخ وبيع سامى للأهلى: "مصلحته مش أهم مننا" المقاصة عن عودة الشيخ وبيع سامى للأهلى: "مصلحته مش أهم مننا"

>كتب سليمان النقر

أكد وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أن ناديه يرفض التفريط فى الثنائى أحمد الشيخ وأحمد سامى من أجل الانضمام للأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مشيرا إلى أنه لا توجد نية لدى الإدارة بشأن إنهاء إعارة الشيخ وعودته فى منتصف الموسم أو الموافقة على رحيل سامى فى الانتقالات الجارية.

 

وقال هويدى فى تصريحات خاصة، مصلحة الأهلى مش أهم من مصلحتنا، والقرار داخل النادى برفض التفريط فى الثنائى، مشيرا إلى أن الأهلى لم يقدم عرضا لاستعادة الشيخ أو شراء سامى، ولو قدم عرضا رسميا سيتم رفضه على الفور لحاجة الفريق لجهودهما خلال الدور الثانى من عمر الدورى الممتاز.

 

وشدد مدير الكرة بالمقاصة على أن إيهاب جلال متمسك ببقاء الشيخ لنهاية مدة إعارة وبعدها يعود للأهلى بينما سيتم البت فى العروض المقدمة لشراء أحمد سامى نهاية الموسم الجارى.

 


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