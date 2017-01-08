"Arab Idol" : هكذا علقت المصرية داليا سعيد بعد أن وصفت أحلام غناءها بالمملّ

استعاد برنامج "أراب أيدول" زخمه مع بداية العام الجديد، وبعد عودة الحكام الأربعة إليه من عطلة الأعياد وارتباطاتهم الفنية، في وقت احتلّت 13 موهبة من أفضل الأصوات في العالم العربي المسرح، مساء أمس، حيث غنّى كلّ منها أغنية في إطلالة متميّزة، فأثبتوا أنهم يستحقون فعلاً الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة والمنافسة على لقب برنامج "Arab Idol" على MBC1 و"MBC مصر".

وقبل الدخول في أجواء الحلقة، علم "سيدتي نت" أنّ مقدّم البرنامج أحمد فهمي سيتولّى تقديم الموسم الرابع لوحده من دون الشابة رزان جمال التي كانت تنوي مشاركة فهمي التقديم. وحسب المعلومات، فإنّ رزان قامت بتسجيل إحدى الحلقات على سبيل التجربة؛ ويبدو أنها لم ترق لها الفكرة أو لم يعجب القيمون على البرنامج أداءها ففضّلوا البقاء على أحمد لوحده.

مرت الحلقة بسلام، وكان أعضاء اللجنة متحمسين لعودة البث المباشر من جديد، من دون تذمّر أيّ واحد منهم فيما كان الجمهور يحاول التسللّ إلى خشبة الحكّام أملاً في الفوز بصورة كذكرى من البرنامج. وقد نجح البعض من الجمهور في ذلك فيما فشل بعض آخر.

بين الفواصل الإعلانية كانت النجمتان أحلام ونانسي تستغلان الفرصة لالتقاط صور لهنّ ومشاركتها جمهورهما عبر برنامج سناب شات. وشوهد هذا العام دخول حسن الشافعي بقوة على خط السوشيال ميديا، فكان لافتاً لديه سياسة النشر السريع التي اعتمدها حسن هذا العام. كذلك لم يتوانَ الشافعي عن القيام بالتقاط صور مع باقي أعضاء لجنة التحكيم ومشاركتها عبر حساباته على "السوشيال ميديا".

وفي المعلومات التي تسرّبت لـ"سيدتي نت"، وبعد أداء المشتركة المصرية داليا سعيد وصلتها الغنائية التي قدّمت فيها "لو تعرفوه"، أنها لم تتأثر بكلام أحلام التي قالته عنها، بل تقبّلت الموضوع بشكل عادي، وقالت إن أحلام على حق. ويمكن القول إن داليا لا تريد الدخول في أيّ معركة حاسمة مع أحلام كما حصل بين أحلام والمشتركة الجزائرية كاميليا ورد، ولكن سرعان ما انطفأت هذه الحرب بينهما.

ملاحظات:

منتج الحلقة طلب من لجنة التحكيم عدم الاسترسال في الكلام وتطويل مدة الحلقة.

وائل كفوري بدا مرتاحاً أثناء الحلقة، وكان في كلّ الوقت يضحك ويمازح الجميع. وانتشر له فيديو لاقى رواجاً كبيراً على السوشيال ميديا حينما غنّى للموسيقار ملحم بركات.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي