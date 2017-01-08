أنابيلا هلال لـ"سيدتي نت": لهذا السبب لست حزينة على عدم وجودي في "أراب أيدول"

غياب أنابيلا هلال عن تقديم الموسم الرابع من "أراب أيدول" لا يزعجها ولا يُسبّب لها حزناً وفق ما يعتقده البعض، لأنها "اختارت برنامجاً خاصّاً بها تكون فيه على طبيعتها، برنامجاً ترتاح في تقديمه على محطة الـ"ام تي في" اللبنانية التي تحبّها كثيراً".

وكشفت أنابيلا في تصريح خاصّ لـ"سيدتي نت" بأنه في القريب العاجل سيعود برنامج "ديو المشاهير"، وسيكون هناك إنتاج أضخم من كلّ السنوات السابقة، وسيشكّل الموسم الجديد منه صدمة إيجابية لكلّ من سيتابعه".

وتابعت: "كنت أحلم بتقديم برنامج بمفرديّ و مباشر، وبغمضة عين استطعت تحقيق ما طمحت إليه".

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