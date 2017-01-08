ماجد المهندس ورابح صقر في حفلات جدة والرياض

علمت "سيِّدتي" بأن مشاركة النجمين رابح صقر وماجد المهندس تأكدت في الحفلتين المقررتين في الرياض وجدة، حيث سيشارك المهندس في الحفلة المرتقبة في جدة يوم 30 يناير بصحبة فنان العرب محمد عبده، فيما سيكون الصقر على موعد مع جمهوره في الرياض خلال حفلة غنائية يشارك فيها الفنان خالد عبدالرحمن والفنان الشاب ماجد مدني يوم 4 فبراير. وستكون الحفلتان من تنظيم شركة "روتانا" تحت مظلّة هيئة الترفيه التي أدخلت الحفلات الموسيقية ضمن روزنامة الترفيه في 2017.

تجدر الإشارة هنا إلى أن التفاؤل الكبير من الجمهور مشوب بالحذر، لا سيما أنه سبق أن تمّ إلغاء حفلتين في سبتمبر الماضي بعد ضجّة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي سببها فريقا القبول والرفض.

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