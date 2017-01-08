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كاميليا تسجّل هدفاً في مرمى أحلام: استعدت أغنية كان يا ما كان

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السبت 07-01-2017 20:19

بعد حجب الفيديوهات التي ظهرت فيها وهي تغني خلال مشاركتها في برنامج "أراب أيدول"، على خلفية الحملة العنيفة التي شنتها ضدّ الفنانة احلام، أشارت كاميليا ورد إلى أنّ أغنية "كان يا ما كان " صارت متاحة أمام الجمهور عبر موقع يوتيوب.
كاميليا لم تنسَ مهاجمة أحلام حتى عند زفّها هذا الخبر السعيد، فغردت على "تويتر" قائلة: " أغنية كان ياما كان .شكراً على تنزيل الفيديو بعد حذفو بأمر من أحلام"، بالإضافة إلى أنها نشرت اللينك الخاص بالأغنية على موقع يوتيوب.
يشار إلى أن كاميليا تحظى بتأييد كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ويوجد لديها عدد لا يستهان به من المتابعين من مختلف الدول العربي الذين يدعمون حملتها ضد الفنانة أحلام.

 

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