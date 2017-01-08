كاظم الساهر يرد على شائعات عمرها سبع سنوات: راجعوا ضميركم

خرج الفنان كاظم الساهر عبر حسابه على "فيسبوك" لكي يردّ على بعض الشائعات التي طالته خلال زيارته العراق قبل سبع سنوات، والتي وجد فيها نوعاً من المحاربة له، فحاول أن يضع الأمور في نصابها الصحيح مشدداً على الدور الإنساني الذي يؤديه في مسيرته سفيراً لليونسيف، خصوصاً تجاه أطفال بلده العراق..

في الفيديو الذي نشره كاظم الساهر توجّه أولاً بالمعايدة إلى الجمهور متمنياً لهم الصحة والسلام في السنة الجديدة، مشيراً إلى أن مسيرته إنسانية ومرفقة بالمحبة والسلام، مضيفاً أنه بات من الضروري أن يردّ على بعض الشائعات التي تطاله، ثم أضاف: "لا أعرف كيف سمح ضمير بعض الناس أن يشوّهوا صور الآخرين، حتى الصورة الجميلة التي رافقت زيارتي للعراق مع اليونيسف قبل سبع سنوات لكي أخدم قضية بلدي، ولكي أقدم شيئاً لأطفال العراق، قاموا بتحويرها، وقالوا إنها لمصلحة جهة ضدّ جهة اخرى، وبأنني تبرعت بالملايين لمصلحة فئة ضد فئة، وهذا الكلام غير منطقي وغير صحيح ولا معنى له. وأنا أقول لهؤلاء الناس: "من الأفضل لكم مراجعة ضميركم وأنفسكم، خصوصاً أن لديكم عائلات ولا تحبّون إلحاق الظلم بالآخرين من خلال الأكاذيب التي تفبركونها. والحمدلله والشكر على ما قدّمته، وأنا مرفوع الرأس دائماً بالأعمال التي قدّمتها واللفتة الإنسانية التي قمت بها، ورسالتي لكل العالم هي رسالة محبة وسلام ولا يوجد في داخلي غير الحبّ، ولأني أحبكم أغني أغني أغني".

يشار إلى أن كاظم الساهر سيطلّ هذه الليلة مباشرة في برنامج "أراب أيدول".

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