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بالصور: الفنان محمد محمود يطلب "البلوك" من جمهوره والسبب

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السبت 07-01-2017 20:33

المواهب الشابة تفعل المستحيل بحثاً عن الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، بخلاف النجم الشاب محمد ممدوح الذي يفعل الآن المستحيل لإغلاق حسابه الخاص في موقعي انستقرام وفيسبوك بعدما تمّ تهكيرهما. وأعلن ممدوح رسمياً عدم مسؤوليته عن كلّ ما سينشر عبر الصفحتين، مؤكداً أنه لا يملك الآن إلا الصفحة الرسمية في موقع انستقرام.

محمد ممدوح الذي تألق بمسلسل جراند أوتيل، والشهير بتايسون، طالب جمهوره بعمل "بلوك" و ريبورت لحسابه الشخصي في موقع انستقرام لإجبار إدارة الموقع على إغلاقه خوفاً من استخدامه في الإساءة إلى الآخرين أو ابتزاز المعجبين، وهي ظاهرة انتشرت مؤخراً، ووقع ضحيتها العشرات من الفتيات الباحثات عن فرصة في مجال التمثيل. وأكد ممدوح أنه سيقوم بتوثيق صفحته الرسمية حتى يتجنّب سرقتها، في وقت طالب الجمهور بعدم التفاعل مع أيّ حساب آخر منسوب له.

ظاهرة سرقة الحسابات الشخصية لنجوم الفن في مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها للنصب والاحتيال على الفتيات باتت تنذر بالخطر، في ظلّ غياب القوانين التي تعاقب الهاكرز.

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