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وفاة زوج ابنة الفنانة فيفي عبده

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السبت 07-01-2017 21:27

نعت الفنانة فيفي عبده زوج ابنتها عزة مجاهد رجل الأعمال محمود الدسوقي، ونشرت صورة للفقيد عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة:إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.. توفي صباح اليوم رجل الأعمال محمود الدسوقي زوج ابنتي عزة مجاهد. نسألكم الدعاء له اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناته ويصبرنا على فراقه آمين يا رب العالمين.

عائلة محمود الدسوقي انهت سريعاً تصاريح الدفن رغم إغلاق أغلب المصالح الحكومية المصرية بمناسبة عطلة عيد الميلاد، وتمت الصلاة على جثمان الفقيد بمسجد مصطفى محمود عقب صلاة المغرب، كما تقرر قبول العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية مساء الأربعاء المقبل.

يذكر أن الفقيد انضم حديثا للوسط الفني بعدما أقنعته فيفي عبده بالمشاركة مع زوجته في مسرحيتها الجديدة "حارة العوالم".

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سيدتي