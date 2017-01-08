بالفيديو: كيم كارداشيان تخرج عن صمتها وتجهش بالبكاء

بعد مرور أكثر من 3 أشهر على حادثة السطو التي تعرّضت لها في العاصمة الفرنسية باريس نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية الشهيرة كيم كارداشيان Kim Kardashian ، خرجت النجمة للمرة الأولى عن صمتها في برنامجها الشهير "Keeping Up With A Kardashians".

وأعربت النجمة البالغة من العمر 36 عاماً عن الخوف من الموت الذي عاشته في تلك اللحظات، حين قالت إنها كانت متأكدة من أنّهم سيطلقون النار عليها. كذلك تطرقت إلى الحديث عن الأزمة التي عانى منها زوجها النجم الأمريكي الشهير كانيي ويست Kanye West.

وأظهر الفيديو التشويقي للحلقة، ومدّته 30 ثانية، النجمة بشكل مريع، إذ بدت منهارة أثناء سردها تفاصيل الحادثة، في الوقت الذي جلست بجانبها شقيقتاها كلوي وكورتني كارداشيان، وكانتا تستمعان لها بأسًى واضح وحاولتا التخفيف عنها.

يذكر أن كيم كارداشيان وكانيي ويست عانيا من سنة رهيبة مليئة بالأحداث الأليمة، إذ كان وقعُ عملية السرقة التي تعرّضت لها كيم قوياً جداً عليها، وبالكاد تعافت منها حتى تعرض كانيي للصدمة العصبية وما تبعها من علاج.

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