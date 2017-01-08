أخبار عاجلة

اهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 .. ربع نهائي دوري ابطال اوربا -
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حول العالم فى 24 ساعة -
القوى الدولية تدعو الأطراف الليبية إلى وقف التصعيد واللجوء للحوار السياسي -
بالصور.. كهوف صحراء أسيوط الشرقية "خطر أمنيًا" -
أول تعليق من البرادعي على تفجيري "أحد السعف" -
أبو الغيط: سوريا تحتاج إلى 900 مليار دولار لإعادة الإعمار -
تجديد تعيين "محمد جميل" رئيسًا لـ"التنظيم والإدارة" لمدة عام -
نائب: الشعب يريد قانون الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: كيم كارداشيان تخرج عن صمتها وتجهش بالبكاء

Google+ Print

السبت 07-01-2017 21:37

بعد مرور أكثر من 3 أشهر على حادثة السطو التي تعرّضت لها في العاصمة الفرنسية باريس نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية الشهيرة كيم كارداشيان Kim Kardashian ، خرجت النجمة للمرة الأولى عن صمتها في برنامجها الشهير "Keeping Up With A Kardashians".

وأعربت النجمة البالغة من العمر 36 عاماً عن الخوف من الموت الذي عاشته في تلك اللحظات، حين قالت إنها كانت متأكدة من أنّهم سيطلقون النار عليها. كذلك تطرقت إلى الحديث عن الأزمة التي عانى منها زوجها النجم الأمريكي الشهير كانيي ويست Kanye West.

وأظهر الفيديو التشويقي للحلقة، ومدّته 30 ثانية، النجمة بشكل مريع، إذ بدت منهارة أثناء سردها تفاصيل الحادثة، في الوقت الذي جلست بجانبها شقيقتاها كلوي وكورتني كارداشيان، وكانتا تستمعان لها بأسًى واضح وحاولتا التخفيف عنها.

يذكر أن كيم كارداشيان وكانيي ويست عانيا من سنة رهيبة مليئة بالأحداث الأليمة، إذ كان وقعُ عملية السرقة التي تعرّضت لها كيم قوياً جداً عليها، وبالكاد تعافت منها حتى تعرض كانيي للصدمة العصبية وما تبعها من علاج.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. سيد معوض: هذه مكاسب الأهلي من مواجهة الاتحاد

بالفيديو.. سيد معوض: هذه مكاسب الأهلي من مواجهة الاتحاد

بالفيديو.. البدري: المقاصة قادر على منافسة الأهلي

بالفيديو.. البدري: المقاصة قادر على منافسة الأهلي

بالفيديو.. جمهور موناكو يهتف لدورتموند بعد واقعة التفجير

بالفيديو.. جمهور موناكو يهتف لدورتموند بعد واقعة التفجير

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»