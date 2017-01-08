بالصور .. الفنانون يودعون رفيق سبيعي إلى مثواه الأخير

دمشق – سيدتي نت تصوير- أيمن هرايسي

ودعت دمشق أمس وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام النجم السوري القدير رفيق سبيعي إلى مثواه الأخير حيث صلي على جثمانه في جامع الأكرم بمنطقة المزة. كما تم إلقاء نظرة وداعية على جثمانه أمام مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التي قدم فيها الراحل العديد من أبرز انجازاته على مدار عشرات الأعوام.

وشارك بالتشييع عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وفي مقدمتهم سلافة معمار وسيف الشيخ نجيب وشكران مرتجى وعلاء قاسم والمخرج الليث حجو وسليم صبري ورضوان عقيلي وميلاد يوسف والمخرج باسل الخطيب وميلاد يوسف وسحر فوزي وجلال شموط و رضوان عقيلي وغيرهم .

جنازة الراحل التي جالت شوارع دمشق لاقت استقبالاً شعبياً من المارة الذين لوحوا بأيديهم لوداعه إلى مثواه الأخير في مقبرة باب الصغير.

وكان لافتاً قيام رجال حي الشاغور في دمشق القديمة باستقبال جثمان الراحل بالعراضة الشامية ورددوا : " راحت وردة من سوريا ، وهل الوردة زينة الوردات، وبدي احكي وبدي قول، مافيكن واحد مجهول، كل مين منكن ابن ناس، كتلة وحدة بالتحديد وتحت الراية مصفوفين" .

المخرج سيف الدين سبيعي ابن الراحل عبر عن شكره وامتنانه لكل من واساه بوفاة عميد أسرتهم وقال و الدموع لا تفارق عينيه: " لا أحس نفسي وحيداً فكل هؤلاء أخوتي وأهلي ... أريد أن أعزي الشام فكل من هنا تراه وكأنه فقد أباه وما شاهدناه اليوم أكبر دليل على ذلك ".

أما الفنان سليم صبري فقد قال: "رحل واحد من أصدقاء العمر وكان إنساناً راقياً ومحباً ويمد يده لكل الناس فهو صاحب رسالة محبة لكل الناس" .

يشار إلى أنه يستمر تقبل التعازي بالفنان الراحل في دمشق أيام الجمعة والسبت و الأحد.