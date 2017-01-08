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حظك اليوم برج الجدى الأحد 8/1/2017.. لا تتردد فى قبول المساعدة ولا تكن قاسيًا على نفسك

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حظك اليوم برج الجدى الأحد 8/1/2017.. لا تتردد فى قبول المساعدة ولا تكن قاسيًا على نفسك حظك اليوم برج الجدى الأحد 8/1/2017.. لا تتردد فى قبول المساعدة ولا تكن قاسيًا على نفسك

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نقدم لمولود برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتميز مواليده بالهدوء والميل إلى الصمت والجدية، وعلى الصعيد المهنى هم من الأشخاص الذين يحبون الدقة والإتقان الشديد فى العمل.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهني:

عليك أن تحافظ على هدوئك خاصة فى المواقف التى تثير حفيظتك فى العمل، ولا تتحدث أبدًا دون تفكير لأن بعض ردود فعلك الطبيعية قد تبدو وكأنها هجوم على الشخص الذى أمامك فحاول أن تنفس عن غضبك بطريقة هادئة.

برج الجدى على الصعيد العاطفي:

اليوم سيكون عظيما بالنسبة لك على الصعيد العاطفى إذ تحصل أخيرًا على فرصة للحديث من قلبك مع الشخص الذى تحبه، ولكن احرص على ألا تتحدث عن أشياء تجعلك تندم عليها فيما بعد، وحافظ على الإيجاز والدقة فى كلامك.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

تتمتع اليوم بكامل طاقتك وحيويتك وستحصل على معلومات دقيقة بشأن حالتك الصحية اليوم وسيكون من السهل أن تحصل على تشخيص وعلاج مرض مزعج كان إلى حد ما علاجه بعيد المنال منذ فترة طويلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

يوم حافل بالنسبة لك وستتراكم عليك الكثير من الالتزامات والمهام مهما بذلت قصارى جهدك لتلبيتها فى الوقت المحدد فهناك احتمالات بأن تتخلف عن مواعيدك وهذا قد يسبب لك بعض التوتر لكن لا تتردد فى طلب وقبول المساعدة لإنجاز مهامك ولا تكن قاسيًا على نفسك.


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مصر 365

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