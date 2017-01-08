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حظك اليوم برج الحمل اليوم الأحد 8/1/2017.. تغيرات كبيرة على الصعيد المهنى والعاطفى

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حظك اليوم برج الحمل اليوم الأحد 8/1/2017.. تغيرات كبيرة على الصعيد المهنى والعاطفى حظك اليوم برج الحمل اليوم الأحد 8/1/2017.. تغيرات كبيرة على الصعيد المهنى والعاطفى

>كتبت أسماء زيدان

هو أحد الأبراج النارية، يتسم بالطموح الشديد، والرغبة فى تحقيق الأهداف عصبى رغم طيبته، إنه برج الحمل.

برج الحمل على الصعيد المهنى :

من المتوقع أن تصادف تغييرات كبيرة فى مكان العمل، وإن كنت تعمل فى الفترة الماضية لكسب لقمة العيش أما الآن فالوظيفة التى حلمت بها أصبحت ممكنة كن قادرا على الخروج بأفكار مبتكرة ونهج جديد تمامًا لمشاكل العمل الخاصة بك حتى تجذب انتباه السلطة .

الحمل على الصعيد العاطفى :

تأثيرات الكواكب ترسل موجات عاطفية مفاجئة، ورغم ذلك شريك حياتك قد يتصرف بعدوانية أكثر من المعتاد بكثير، ومن المتوقع أن تكون فى حيرة مع كيفية التعامل مع هذا.

الحمل على الصعيد الصحى :

يبدو أن صحتك وطاقتك فى أوج قوتها اليوم، يمكنك الخروج لممارسة النشاط البدنى مثل الجرى أو اللعب فى صالة الألعاب الرياضية حتى إذا لم تكن قد فعلت ذلك لبعض الوقت، كما تمتلئ بالأفكار والمشاعر الإيجابية.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة :

ربط الأفكار ببعضها البعض يجعل من السهل لك التخلص من المواقف الصعبة، لا تسمح لنفسك أن تتعثر مع الأشياء التى لا تؤمن بها.


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مصر 365

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