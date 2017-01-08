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حظك اليوم برج الثور ليوم الأحد 8/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تستمتع بجو رومانسى مع شريك الحياة

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حظك اليوم برج الثور ليوم الأحد 8/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تستمتع بجو رومانسى مع شريك الحياة حظك اليوم برج الثور ليوم الأحد 8/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تستمتع بجو رومانسى مع شريك الحياة

>كتبت أسماء زيدان

رزين وصبور ولكنه عنيد، وعملى جدًا ويقابل الغضب بالثورة إنه مولود برج الثور أحد الأبراج الترابية، ويقدم اليوم السابع لمواليد برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى :

يجوز لك اليوم القيام بالكثير من التركيز للقيام باستثمارات وأمور مالية، ولكن لا تذهب لأى مشروع تجارة رابحة، ولديك الكثير لرفع الرواتب لا حاجة للضغط على كبار السن، وعليك البقاء واكتساب المزيد من المعرفة فى المؤسسة الحالية .

الثور على الصعيد العاطفى :

اليوم سوف تتمتع بجو رومانسى جديد ومنعش بالقرب من عائلتك، اغتنم الفرصة للاستمتاع لخلق بعض الذكريات الجميلة مع شريك الحياة وقضاء وقت ممتع .

الثور على الصعيد الصحى :

فى نهاية اليوم قد تواجه بعض التحديات ولكن مع التمارين الروحية مثل اليوجا والتأمل يمكنك التغلب على كل العقبات وتحافظ على صحتك، ولا تتقاعس فى التوجه إلى الطبيب لمنحك بعض الأدوية الخفيفة إذا لزم الأمر ذلك.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة :

لا تدع الخمول يفسد عليك يومك واعمل على استدعاء الطاقة الإبداعية التى تجعل يومك يمضى بسلاسة، فأنت بحاجة إلى العمل من أجل استعادة الانسجام والتوازن فى حياتك الشخصية وكذلك فى صحتك.


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مصر 365

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