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حظك اليوم برج الميزان الأحد 8/1/2017..تحصل على أرباح مادية جديدة

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 8/1/2017..تحصل على أرباح مادية جديدة حظك اليوم برج الميزان الأحد 8/1/2017..تحصل على أرباح مادية جديدة

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نقدم لكم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج الميزان على الصعيد المهنى فهم من أصحاب الحكمة العظيمة وذوو آراء مميزة وخبرة جيدة بمجريات الأمور و حدس قوى نادراً ما يخيب وانتقادات لاذعة لمن لا يروق لهم.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى:

حركات الكواكب اليوم فى صالحك، إن كنت من محبى المضاربة فى البورصة عليك أن تستغل هذه الفرصة لأنك ستحصل على أرباح كثيرة.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى:

التفكير بشأن علاقتك المتوترة بالحبيب لن يجدى كما تعتقد، حاول أن تنزل إلى أرض الواقع وتعتمد على المواجهة للتخلص من ظنونك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد الصحى:

ابتعد عن المشروبات المنبهة اليوم، فأنت بحاجة إلى التخلص من السهر لفترات طويلة والحصول على ساعات كافية من النوم.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يسير بخطى ثابتة فى عدد من الأمور الشخصية والمهنية ويستعيد طاقته التى غابت عنه فى الفترة الماضية بسبب تغير مواقع الكوكب.


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مصر 365

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