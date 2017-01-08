حظك اليوم برج الميزان الأحد 8/1/2017..تحصل على أرباح مادية جديدة

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج الميزان على الصعيد المهنى فهم من أصحاب الحكمة العظيمة وذوو آراء مميزة وخبرة جيدة بمجريات الأمور و حدس قوى نادراً ما يخيب وانتقادات لاذعة لمن لا يروق لهم.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى:

حركات الكواكب اليوم فى صالحك، إن كنت من محبى المضاربة فى البورصة عليك أن تستغل هذه الفرصة لأنك ستحصل على أرباح كثيرة.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى:

التفكير بشأن علاقتك المتوترة بالحبيب لن يجدى كما تعتقد، حاول أن تنزل إلى أرض الواقع وتعتمد على المواجهة للتخلص من ظنونك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد الصحى:

ابتعد عن المشروبات المنبهة اليوم، فأنت بحاجة إلى التخلص من السهر لفترات طويلة والحصول على ساعات كافية من النوم.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يسير بخطى ثابتة فى عدد من الأمور الشخصية والمهنية ويستعيد طاقته التى غابت عنه فى الفترة الماضية بسبب تغير مواقع الكوكب.