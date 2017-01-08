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حظك اليوم برج الدلو الأحد 8/1/2017..حالة مزاجية سيئة وشعور دائم بالكسل

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حظك اليوم برج الدلو الأحد 8/1/2017..حالة مزاجية سيئة وشعور دائم بالكسل حظك اليوم برج الدلو الأحد 8/1/2017..حالة مزاجية سيئة وشعور دائم بالكسل

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نقدم لكم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء على الصعيد المهنى فهم من محبى السفر والمغامرات والاكتشافات، ولديهم قدر عال من الذكاء الفنى وخبرة جيدة بالأعمال التكنولوجية  التى تأخذ قدرًا كبيرًا من اهتمامهم.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى:

لا تحكم بظواهر الأشياء، وعليك أن تتعرف على بواطن الأمور أولاً قبل أن تصدر قرارات تندم عليها لاحقاً، فلن يصلح ذلك مع منصبك القيادى .

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى:

ميولك إلى إيذاء الآخرين تتزايد أحياناً دون أسباب حقيقية، الغيرة داخلك تتسبب فى كثير من المشكلات، اكتشاف العيوب الشخصية يساعدك على حلها ويجنبك كثير من المشاكل.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحى:

لن يكون اليوم أفضل من أمس وقوعك تحت ضغط عصبى فى العمل وحياتك الأسرية يزيد من شعورك الدائم بالحاجة إلى النوم والإحساس بالكسل والميل إلى العزلة..

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يبتعد عن كثير من هواياته التى كانت تعطى له قدرا كبيرا من الحماس، و اللجوء إلى أحد الأصدقاء الذى سيطلب منه النصيحة فى عدد من الأمور.


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مصر 365

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