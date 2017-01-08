حظك اليوم برج السرطان اليوم الأحد 8/1/2017.. تميل للإنفاق الجنونى اليوم

كتبت أسماء زيدان

هو أحد الأبراج المائية ويتسم بالذكاء والحب لبيته وأسرتك وتعلقه بوالدته، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى .

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى :

الوقت مناسب لخلق قاعدة مع الزملاء، وبذلك تنتهى فترة الإحباط التى مررت بها كثيرًا، كما أنك سوف تميل للإنفاق بشكل جنونى على نفسك وكذلك الأهل والأصدقاء.

السرطان على الصعيد العاطفى :

من الضرورى تقييم العلاقة الخاصة بك ووضع بعض الحدود الصحية مع شريك الحياة، فأنت تدرك أنك تعطى أكثر مما تستطيع ورغم ذلك شريك حياتك غير راض ، لذا الأمر يتطلب وضع حد لهذه المطالب.

السرطان على الصعيد الصحى :

من الممكن أن تتوجه إلى لإجراء فحص كامل لدى أخصائى عصبى، ورغم ذلك الأدوية ليست فعالة فالتأمل يخفف عنك كثيرًا.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة :

حظك المالى جيد ويستمر لفترة طويلة، ولكن لا داعى للتباهى، ولا تعتمد فى الحظ فى تعاملاتك اليوم، فقد تمر اليوم بشعور بتقلب المزاج.