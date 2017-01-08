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حظك اليوم برج السرطان اليوم الأحد 8/1/2017.. تميل للإنفاق الجنونى اليوم

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حظك اليوم برج السرطان اليوم الأحد 8/1/2017.. تميل للإنفاق الجنونى اليوم حظك اليوم برج السرطان اليوم الأحد 8/1/2017.. تميل للإنفاق الجنونى اليوم

>كتبت أسماء زيدان

هو أحد الأبراج المائية ويتسم بالذكاء والحب لبيته وأسرتك وتعلقه بوالدته، ويقدم اليوم السابع لمواليد على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى .

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى :

الوقت مناسب لخلق قاعدة مع الزملاء، وبذلك تنتهى فترة الإحباط التى مررت بها كثيرًا، كما أنك سوف تميل للإنفاق بشكل جنونى على نفسك وكذلك الأهل والأصدقاء.

السرطان على الصعيد العاطفى :

من الضرورى تقييم العلاقة الخاصة بك ووضع بعض الحدود الصحية مع شريك الحياة، فأنت تدرك أنك تعطى أكثر مما تستطيع ورغم ذلك شريك حياتك غير راض ، لذا الأمر يتطلب وضع حد لهذه المطالب.

السرطان على الصعيد الصحى :

من الممكن أن تتوجه إلى لإجراء فحص كامل لدى أخصائى عصبى، ورغم ذلك الأدوية ليست فعالة فالتأمل يخفف عنك كثيرًا.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة :

حظك المالى جيد ويستمر لفترة طويلة، ولكن لا داعى للتباهى، ولا تعتمد فى الحظ فى تعاملاتك اليوم، فقد تمر اليوم بشعور بتقلب المزاج.


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مصر 365

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