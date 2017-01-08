حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 8/1/2017..اضطراب الكواكب يؤثر على حالتك العاطفية والمهنية

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج الجوزاء على الصعيد المهنى فهم من أصحاب الأمزجة المتقلبة فهم ذوو ذكاء فنى ولديهم خبرة جيدة بالأعمال الثقافية والحرفية و حدس قوى نادراً ما يخيب ونفور من كل شىء له علاقة بالروتين والقيود.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

تتراجع عن عدد من القرارات التى اتخذتها بناء على توقعاتك غير الصحيحة، ربما يكبدك الأمر عدة خسائر مالية لكنه بالتأكيد أفضل من الاستمرار بهذا الوضع.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

لا تنظر إلى حياة المحيطين بك، فهم ليسوا بموقفك وعليك أن تتعامل مع المشاكل الأسرية بنوع من المنطق بعيداً عن سيطرة "الأنا" التى تعقد الأمور.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

حالتك الصحية جيدة جداً، لكن الحرص الزائد عليها ربما يشعرك بشىء من القلق دون وجود أى أسباب حقيقية، حاول أن تكون أكثر هدوءًا.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيد ترتيب حساباته بعد التعرف على عدد من الأشخاص الذين يفتحون أمامه آفاقا جديدة من التفكير تجعله يشعر بخطئه السابق ويحاول إصلاحه بسرعة لتفادى نتائجه.