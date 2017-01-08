حظك اليوم برج القوس الأحد 8/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الصراحة الحل لمشكلة عدم اليقين

نقدم لمولود برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج النارى الذى يتميز مواليده بالشخصية الحيوية والتفاؤل الشديد والمرح مما يجعله شخصية جذابة جدًا للآخرين ولكن يعيبه التقلب والمزاجية.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

حاول أن تغير الطريقة التى تعمل بها قبل أن تتورط فى خطأ لن يمكن تداركه أو التراجع عنه خاصة أن الوضع المالى الخاص بك غير متوازن فالنفقات لا تتوازن مع دخلك وهذا قد يضطرك إلى قبول أعمال إضافية.

برج القوس على الصعيد العاطفي:

اهتمامك بالعلاقة العاطفية يتراجع الخلف فى قائمة اهتماماتك اليوم، وتشعر أنك تريد المشاركة أكثر فى العلاقات الأسرية الأخرى سواء علاقتك بوالديك أو أطفال الأسرة وتمنحهم الكثير من الوقت والاهتمام.

برج القوس على الصعيد الصحي:

حان الوقت للتخلص من كل السموم التى أدخلتها جسدك خلال الفترة الماضية بالطعام غير الصحى والمشروبات كذلك، وحاول أن تركز على الطعام الصحى والفواكه والخضروات النيئة وقلل من المشروبات التى تحتوى على الكافيين وستشعر بأنك نشيط ومغمور بالطاقة الإيجابية.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

تحدث بصراحة مع الأشخاص الذين يهمونك بشأن القضايا التى تزعجك فإن هناك سحابة من عدم اليقين تلوح فى الأفق منذ قرابة أسبوع تصل إلى ذروتها اليوم ولن تحصل على الاستقرار إلا إن تحدثت بشأنها بصراحة.