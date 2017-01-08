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حظك اليوم برج القوس ليوم الأحد 8 يناير 2017

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حظك اليوم برج القوس ليوم الأحد 8 يناير 2017 حظك اليوم برج القوس ليوم الأحد 8 يناير 2017

برج القوس

مهنياً: الظرف الراهن يفرض عليك الحذر، لكن ذلك سرعان ما يتبدل لمصلحتك لاحقاً

عاطفياً: تلاحظ ارتفاعاً في منسوب الرومانسية لدى الشريك، وهذه طبيعته الحقيقية

صحياً: الحيوية الظاهرة مواظبتك على التمارين الرياضية بدون انقطاع

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

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