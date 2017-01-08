"الأرصاد" تحذر: طقس شديد البرودة حتى الثلاثاء.. وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة

كتب محمد محسوب

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال، أن الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، والذى بدأ أمس السبت مستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل على الأقل.

وأضاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة أنحاء البلاد، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشار عبد العال، إلى أنه ستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وهى السلوم وسيدى برانى وسيوة ومرسى مطروح والإسكندرية، وتؤدى إلى سقوط الأمطار الغزيرة على تلك المناطق، وتكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية من الإسكندرية وحتى رفح المصرية، موضحًا أن الأمطار من الممكن أن تصل اليوم إلى القاهرة والوجه البحرى، وتكون خفيفة.

واستطرد "عبد العال"، أن متوسط درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء فى السواحل الشمالية ستتراوح العظمى بين 13 و14 درجة، أما الصغرى ستتراوح بين 4 و5، وفى القاهرة والوجه البحرى ستتراوح العظمى من 14 إلى 15 درجة، أما الصغرى ستتراوح بين 5 و6 درجات، وفى شمال الصعيد ستتراوح العظمى من 15 إلى 16 درجة، أما الصغرى ستتراوح من 3 إلى 4 درجات، أما فى جنوب الصعيد وبالتحديد فى شلاتين وحلايب وأسوان ورأس حدربة ستتراوح العظمى من 17 إلى 18 درجة، أما الصغرى ستتراوح بين 5 إلى 6 درجات، مؤكدًا أن الانخفاض فى درجات الحرارة الصغرى سيكون ملحوظًا للغاية.

وتابع رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أنه ستنشط الرياح بشكل ملحوظ على أغلب المناطق وستكون مثيرة للرمال والأتربة شمالاً، مما يؤدى إلى الشعور ببرودة الطقس الشديدة، كما ستؤدى إلى إضراب الملاحة على البحرين الأبيض والأحمر.

فيما حذر عبد العال المواطنين من الشبورة المائية على الطرق السريعة سواء الصحراوية أو الزراعية صباحًا، مؤكدًا أنها مستمرة خلال الأيام المقبلة، مناشدًا إياهم فى الوقت نفسه بارتداء الملابس الثقيلة والحذر أثناء القيادة، وخاصة فى أوقات نزول الشبورة المائية الكثيفة على الطرق.

ودعا عبد العال المسئولين بالمحافظات التى يتوقع حدوث سوء الأحوال الجوية فيها إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة فيها، موضحًا أنه يمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مـدار الـ24 ساعة على التليفون الآتى 24646721.