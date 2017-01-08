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حظك اليوم برج العقرب ليوم الأحد 8 يناير 2017

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حظك اليوم برج العقرب ليوم الأحد 8 يناير 2017 حظك اليوم برج العقرب ليوم الأحد 8 يناير 2017

مهنياً: يوم من الارتباك والفوضى والتأجيل والتسويف سترافقك، يكون حديث عن ممتلكات وعائدات مالية وأعمال بيع وشراء

عاطفياً: تستعيد جذوة حياتك المهنية بعدما خفت قليلاً نتيجة رغبتك في اللهو والتعرف إلى أشخاص جدد من خارج محيطك

صحياً: وضعك الصحي إجمالاً جيد ولن تشكو أي عارض صحي

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

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