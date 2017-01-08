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حظك اليوم برج الميزان ليوم الأحد 8 يناير 2017

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حظك اليوم برج الميزان ليوم الأحد 8 يناير 2017 حظك اليوم برج الميزان ليوم الأحد 8 يناير 2017

برج الميزان

مهنياً: أنجز بعض المشاريع المالية بهدوء، وانفتح على مقاربة جديدة65% حسّنْ مزاجك وأحِطْ نفسك بأشخاص منفتحين

عاطفياً: تسعدك الأجواء، تشعر بالقوة، تفيض حباً وشغفاً، وتسمع كلمات حلوة

صحياً: تركز اهتمامك على صحتك وراحتك الجسدية وتهتم أكثر بالرياضة معتمداً على نظام غذائي وحياتي سليم

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

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