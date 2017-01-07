أخبار عاجلة

اهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 .. ربع نهائي دوري ابطال اوربا -
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حول العالم فى 24 ساعة -
القوى الدولية تدعو الأطراف الليبية إلى وقف التصعيد واللجوء للحوار السياسي -
بالصور.. كهوف صحراء أسيوط الشرقية "خطر أمنيًا" -
أول تعليق من البرادعي على تفجيري "أحد السعف" -
أبو الغيط: سوريا تحتاج إلى 900 مليار دولار لإعادة الإعمار -
تجديد تعيين "محمد جميل" رئيسًا لـ"التنظيم والإدارة" لمدة عام -
نائب: الشعب يريد قانون الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج العذراء ليوم الأحد 8 يناير 2017

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء ليوم الأحد 8 يناير 2017 حظك اليوم برج العذراء ليوم الأحد 8 يناير 2017

مهنياً: يكون لك دورٌ بنّاء في تلطيف الأجواء المهنية، وتقرّب المسافة بين الأشخاص وتسهل اللقاء والحوار والمصالحة

عاطفياً: قد تفوت عليك فرصة إيجاد الحب المثالي، وقد يكون عزاؤك الوحيد اللجوء إلى الأصدقاء لمواساتك

صحياً: توقع بعض المشاكل كتوتر الأعصاب، أو عدم القدرة على ضبط نفسك

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى