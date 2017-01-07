طاقم حكام مباراة مصر وتونس يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة مساء اليوم السبت طاقم تحكيم إماراتي ، بقيادة حكم النخبة الدولي يعقوب الحمادي ، لإدارة المباراة الودية التي تجمع المنتخب المصري بنظيره التونسي الأحد على استاد القاهرة الدولي، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض كأس أمم أفريقيا ، ويساعد الحمادي كل من مواطنيه جاسم عبد الله، وأحمد الراشدي، وقد جاء اختيار الطاقم الإماراتي بناء على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم .

وفى نفس السياق وصل باقى طاقم الإخراج البرتغالي الجنسية ، الذي تم اختيار لنقل مباراة منتخبي مصر وتونس ، قادما من العاصمة الإسبانية مدريد على رحلة مصر للطيران.