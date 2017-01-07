عمرو أديب :بيان الإخوان محاولة مشبوهه

كتبت – إ نجي لطفي

> علق الإعلامى عمرو أديب خلال حلقة اليوم من برنامجه “كل يوم” الذى يعرض على شاشة قناة “ON E”، على بيان الإخوان المسلمين الصادر اليوم، وقال “أنا اختلف مع كل الناس اللى بتقول إن البيان ده إنهيار لجماعة الإخوان المسلمين”.

> وأضاف أن هذا البيان محاولة من محاولاتهم المشبوهة الدائمة مع حلول كل ذكرى لثورة 25 يناير.

كما سخر أديب من التنظيم الإرهابى “داعش”، وقال إن ما ينقصهم فقط بعد اصدار مجلة خاصة بهم هو إقامة نادى لأعضاء داعش، وعن بيان أيمن نور الذى صدر منذ يومين قال أديب “صديقى العزيز أيمن نور من السياسيين اللى عندهم حكمة وبيعرف يشتغل سياسة بجد” لكن بيتكلم فى نفس كلام الإخوان وفى نفس الوقت، ووجه أديب تساؤل إلى أيمن نور قائلا “أنت بتقول نتجمع ونتوحد تحت علم واحد.. ياترى أنهى علم بالضبط يا أيمن ؟”.